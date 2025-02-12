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Цена Staked USD0 (USD0++)

USD

График цены Staked USD0 (USD0++) в реальном времени

$0.944964
$0.944964$0.944964
0.00%(1D)

Цена Staked USD0 (USD0++) сегодня

Текущая цена Staked USD0 (USD0++) сегодня составляет 0.944964 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена USD0++ к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Staked USD0:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 10.29M USD
- Изменение цены Staked USD0 в течение дня составляет -0.08%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Staked USD0 (USD0++) - USD

За сегодня изменение цены Staked USD0 на USD составило $ -0.0008244435905976.
За последние 30 дней изменение цены Staked USD0 на USD составило $ +0.0071072632.
За последние 60 дней изменение цены Staked USD0 на USD составило $ -0.0527183131.
За последние 90 дней изменение цены Staked USD0 на USD составило $ -0.0503784814810121.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0008244435905976-0.08%
30 дней$ +0.0071072632+0.75%
60 дней$ -0.0527183131-5.57%
90 дней$ -0.0503784814810121-5.06%

Анализ цен Staked USD0 (USD0++)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Staked USD0: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.94129
$ 0.94129$ 0.94129

$ 0.951896
$ 0.951896$ 0.951896

$ 1.019
$ 1.019$ 1.019

-0.11%

-0.08%

+1.08%

Рыночная информация Staked USD0 (USD0++)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 10.29M
$ 10.29M$ 10.29M

0.00
0.00 0.00

Что такое Staked USD0 (USD0++)

The USD0 Liquid Bond is issued when a user decides to lock their USD0 for a specified period. In return, they receive a composable and transferable USD0++, which provides rewards in the form of USUAL tokens.

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Источник Staked USD0 (USD0++)

Официальный веб-сайт

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