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Цена Staked Thala APT (STHAPT)

USD

График цены Staked Thala APT (STHAPT) в реальном времени

$6.63
$6.63$6.63
-6.90%(1D)

Цена Staked Thala APT (STHAPT) сегодня

Текущая цена Staked Thala APT (STHAPT) сегодня составляет 6.63 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена STHAPT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Staked Thala APT:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.16 USD
- Изменение цены Staked Thala APT в течение дня составляет -6.90%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Staked Thala APT (STHAPT) - USD

За сегодня изменение цены Staked Thala APT на USD составило $ -0.491579433499608.
За последние 30 дней изменение цены Staked Thala APT на USD составило $ -2.1671567190.
За последние 60 дней изменение цены Staked Thala APT на USD составило $ -3.8701716690.
За последние 90 дней изменение цены Staked Thala APT на USD составило $ -6.031174328867594.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.491579433499608-6.90%
30 дней$ -2.1671567190-32.68%
60 дней$ -3.8701716690-58.37%
90 дней$ -6.031174328867594-47.63%

Анализ цен Staked Thala APT (STHAPT)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Staked Thala APT: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 6.57
$ 6.57$ 6.57

$ 7.2
$ 7.2$ 7.2

$ 20.09
$ 20.09$ 20.09

-0.52%

-6.90%

-3.42%

Рыночная информация Staked Thala APT (STHAPT)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.16
$ 0.16$ 0.16

0.00
0.00 0.00

Что такое Staked Thala APT (STHAPT)

A yield bearing token that accrues Thala LSD staking rewards

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Источник Staked Thala APT (STHAPT)

Официальный веб-сайт

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STHAPT на местную валюту

1 STHAPT к AUD
A$10.4754
1 STHAPT к GBP
5.304
1 STHAPT к EUR
6.3648
1 STHAPT к USD
$6.63
1 STHAPT к MYR
RM29.5698
1 STHAPT к TRY
238.8126
1 STHAPT к JPY
¥1,014.7878
1 STHAPT к RUB
639.9939
1 STHAPT к INR
575.2851
1 STHAPT к IDR
Rp108,688.5072
1 STHAPT к PHP
385.4682
1 STHAPT к EGP
￡E.334.5498
1 STHAPT к BRL
R$38.1888
1 STHAPT к CAD
C$9.4146
1 STHAPT к BDT
805.2798
1 STHAPT к NGN
9,969.8625
1 STHAPT к UAH
276.4047
1 STHAPT к VES
Bs397.8
1 STHAPT к PKR
Rs1,849.8363
1 STHAPT к KZT
3,355.2441
1 STHAPT к THB
฿225.8841
1 STHAPT к TWD
NT$217.5966
1 STHAPT к CHF
Fr6.0333
1 STHAPT к HKD
HK$51.6477
1 STHAPT к MAD
.د.م66.4989