Какова текущая цена Staked Tenbin Brazilian Real?

Staked Tenbin Brazilian Real торгуется по цене ₽14.9558944116081024000, за последние 24 часа его цена изменилась на --%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Staked Tenbin Brazilian Real составляет ₽15.1288745006525952000, тогда как ATL — ₽14.9513304905736240000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка STBRL?

Рыночная капитализация составляет ₽93579983.6217421728000, что ставит актив на 2633-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Staked Tenbin Brazilian Real на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле STBRL.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 6257545.103833354 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Staked Tenbin Brazilian Real?

Staked Tenbin Brazilian Real входит в классификацию Tokenized Assets,Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tenbin Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность STBRL?

Работа в сети -- позволяет STBRL использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.