Логотип Staked NEAR

Цена Staked NEAR (STNEAR)

USD

График цены Staked NEAR (STNEAR) в реальном времени

$4.38
$4.38$4.38
-1.70%(1D)

Цена Staked NEAR (STNEAR) сегодня

Текущая цена Staked NEAR (STNEAR) сегодня составляет 4.38 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена STNEAR к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Staked NEAR:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.93K USD
- Изменение цены Staked NEAR в течение дня составляет -1.66%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

Получайте обновления в режиме реального времени по цене STNEAR к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах STNEAR.

Ценовые показатели Staked NEAR (STNEAR) - USD

За сегодня изменение цены Staked NEAR на USD составило $ -0.074148991854385.
За последние 30 дней изменение цены Staked NEAR на USD составило $ -1.5393715860.
За последние 60 дней изменение цены Staked NEAR на USD составило $ -2.3090124840.
За последние 90 дней изменение цены Staked NEAR на USD составило $ -2.398831822378979.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.074148991854385-1.66%
30 дней$ -1.5393715860-35.14%
60 дней$ -2.3090124840-52.71%
90 дней$ -2.398831822378979-35.38%

Анализ цен Staked NEAR (STNEAR)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Staked NEAR: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 4.3
$ 4.3$ 4.3

$ 4.64
$ 4.64$ 4.64

$ 21.1
$ 21.1$ 21.1

-0.27%

-1.66%

-5.45%

Рыночная информация Staked NEAR (STNEAR)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.93K
$ 1.93K$ 1.93K

0.00
0.00 0.00

Что такое Staked NEAR (STNEAR)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Staked NEAR (STNEAR)

Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Staked NEAR (STNEAR)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

STNEAR на местную валюту

1 STNEAR к AUD
A$6.9204
1 STNEAR к GBP
3.504
1 STNEAR к EUR
4.2048
1 STNEAR к USD
$4.38
1 STNEAR к MYR
RM19.5348
1 STNEAR к TRY
157.7676
1 STNEAR к JPY
¥670.4028
1 STNEAR к RUB
422.8014
1 STNEAR к INR
380.0526
1 STNEAR к IDR
Rp71,803.2672
1 STNEAR к PHP
254.6532
1 STNEAR к EGP
￡E.221.0148
1 STNEAR к BRL
R$25.2288
1 STNEAR к CAD
C$6.2196
1 STNEAR к BDT
531.9948
1 STNEAR к NGN
6,586.425
1 STNEAR к UAH
182.6022
1 STNEAR к VES
Bs262.8
1 STNEAR к PKR
Rs1,222.0638
1 STNEAR к KZT
2,216.5866
1 STNEAR к THB
฿149.2266
1 STNEAR к TWD
NT$143.7516
1 STNEAR к CHF
Fr3.9858
1 STNEAR к HKD
HK$34.1202
1 STNEAR к MAD
.د.م43.9314