Токеномика Staked Metis Token (ARTMETIS)

Токеномика Staked Metis Token (ARTMETIS)

Откройте для себя ключевую информацию о Staked Metis Token (ARTMETIS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Staked Metis Token (ARTMETIS)

Artemis Finance is a liquid staking protocol designed exclusively for Metis Decentralised Sequencer Pools. Users can stake their METIS token on Artemis Finance and receive the liquid token - artMETIS.Artemis offers METIS holders a streamlined opportunity to participate in the Decentralized Sequencer and earn profits. Simultaneously, participating users will receive a liquid wrapper called artMETIS, which automatically accumulates earnings. This single-wrapper mechanism provides a simpler and more unified user experience, eliminating the need for additional costs to incentivize liquidity across multiple wrappers. This approach makes it easier to build a robust DeFi usage scenario.

Официальный сайт:
https://artemisfinance.io/
Whitepaper:
https://docs.artemisfinance.io/

Токеномика и анализ цен Staked Metis Token (ARTMETIS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Staked Metis Token (ARTMETIS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 129,76K
$ 129,76K$ 129,76K
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,46M
$ 2,46M$ 2,46M
Исторический максимум:
$ 96,09
$ 96,09$ 96,09
Исторический минимум:
$ 14,33
$ 14,33$ 14,33
Текущая цена:
$ 18,97
$ 18,97$ 18,97

Токеномика Staked Metis Token (ARTMETIS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Staked Metis Token (ARTMETIS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ARTMETIS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ARTMETIS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARTMETIS, изучите текущую цену ARTMETIS!

Прогноз цены ARTMETIS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.