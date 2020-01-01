Токеномика Staked Metis Token (ARTMETIS) Откройте для себя ключевую информацию о Staked Metis Token (ARTMETIS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Staked Metis Token (ARTMETIS) Artemis Finance is a liquid staking protocol designed exclusively for Metis Decentralised Sequencer Pools. Users can stake their METIS token on Artemis Finance and receive the liquid token - artMETIS.Artemis offers METIS holders a streamlined opportunity to participate in the Decentralized Sequencer and earn profits. Simultaneously, participating users will receive a liquid wrapper called artMETIS, which automatically accumulates earnings. This single-wrapper mechanism provides a simpler and more unified user experience, eliminating the need for additional costs to incentivize liquidity across multiple wrappers. This approach makes it easier to build a robust DeFi usage scenario. Официальный сайт: https://artemisfinance.io/ Whitepaper: https://docs.artemisfinance.io/ Купить ARTMETIS сейчас!

Токеномика и анализ цен Staked Metis Token (ARTMETIS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Staked Metis Token (ARTMETIS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 129,76K $ 129,76K $ 129,76K Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,46M $ 2,46M $ 2,46M Исторический максимум: $ 96,09 $ 96,09 $ 96,09 Исторический минимум: $ 14,33 $ 14,33 $ 14,33 Текущая цена: $ 18,97 $ 18,97 $ 18,97 Узнайте больше о цене Staked Metis Token (ARTMETIS)

Токеномика Staked Metis Token (ARTMETIS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Staked Metis Token (ARTMETIS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ARTMETIS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ARTMETIS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARTMETIS, изучите текущую цену ARTMETIS!

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