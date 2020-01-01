Токеномика Staked Frax USD (SFRXUSD) Откройте для себя ключевую информацию о Staked Frax USD (SFRXUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Staked Frax USD (SFRXUSD) Staked Frax USD (sfrxUSD) is the yielding stablecoin implemented as an ERC4626 token. sfrxUSD is fully redeemable for frxUSD at an increasing rate proportional to the yield mechanism (described below). sfrxUSD is not rebasing and can always be redeemed for the underlying frxUSD with no unstaking fee or price impact. sfrxUSD is unique in yielding design in that it targets a benchmark-rate strategy that alternates between the best of three governance-approved strategies: carry-trade, algorithmic market operations (AMOs), and the Interest on Reserve Balances/T-Bill (IORB) rate. This insures that sfrxUSD’s APY is the most competitive yield onchain. Официальный сайт: https://frax.com Купить SFRXUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен Staked Frax USD (SFRXUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Staked Frax USD (SFRXUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 28,17M $ 28,17M $ 28,17M Общее предложение: $ 24,71M $ 24,71M $ 24,71M Оборотное предложение: $ 24,71M $ 24,71M $ 24,71M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 28,17M $ 28,17M $ 28,17M Исторический максимум: $ 1,21 $ 1,21 $ 1,21 Исторический минимум: $ 1,056 $ 1,056 $ 1,056 Текущая цена: $ 1,14 $ 1,14 $ 1,14 Узнайте больше о цене Staked Frax USD (SFRXUSD)

Токеномика Staked Frax USD (SFRXUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Staked Frax USD (SFRXUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SFRXUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SFRXUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SFRXUSD, изучите текущую цену SFRXUSD!

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