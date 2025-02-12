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Цена Staked CORE (SCORE)

USD

График цены Staked CORE (SCORE) в реальном времени

$1.54
$1.54$1.54
0.00%(1D)

Цена Staked CORE (SCORE) сегодня

Текущая цена Staked CORE (SCORE) сегодня составляет 1.54 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена SCORE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Staked CORE:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 2.18 USD
- Изменение цены Staked CORE в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Staked CORE (SCORE) - USD

За сегодня изменение цены Staked CORE на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Staked CORE на USD составило $ -0.0318279500.
За последние 60 дней изменение цены Staked CORE на USD составило $ -0.2688679840.
За последние 90 дней изменение цены Staked CORE на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ -0.0318279500-2.06%
60 дней$ -0.2688679840-17.45%
90 дней$ 0--

Анализ цен Staked CORE (SCORE)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Staked CORE: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 5.26
$ 5.26$ 5.26

--

--

+1.41%

Рыночная информация Staked CORE (SCORE)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.18
$ 2.18$ 2.18

0.00
0.00 0.00

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Источник Staked CORE (SCORE)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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SCORE на местную валюту

1 SCORE к AUD
A$2.4332
1 SCORE к GBP
1.232
1 SCORE к EUR
1.4784
1 SCORE к USD
$1.54
1 SCORE к MYR
RM6.8684
1 SCORE к TRY
55.4708
1 SCORE к JPY
¥235.7124
1 SCORE к RUB
148.6562
1 SCORE к INR
133.6566
1 SCORE к IDR
Rp25,245.8976
1 SCORE к PHP
89.5356
1 SCORE к EGP
￡E.77.693
1 SCORE к BRL
R$8.8704
1 SCORE к CAD
C$2.1868
1 SCORE к BDT
187.0484
1 SCORE к NGN
2,315.775
1 SCORE к UAH
64.2026
1 SCORE к VES
Bs92.4
1 SCORE к PKR
Rs429.6754
1 SCORE к KZT
779.3478
1 SCORE к THB
฿52.4678
1 SCORE к TWD
NT$50.5428
1 SCORE к CHF
Fr1.4014
1 SCORE к HKD
HK$11.9966
1 SCORE к MAD
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