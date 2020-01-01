Токеномика Staked BIFI (MOOBIFI) Откройте для себя ключевую информацию о Staked BIFI (MOOBIFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Staked BIFI (MOOBIFI) mooBIFI is the interest bearing version of the BIFI token. It accrues value through the BIFI Maxi vault, which trades protocol revenue (in the form of ETH), for more BIFI. Официальный сайт: https://beefy.com/ Купить MOOBIFI сейчас!

Токеномика и анализ цен Staked BIFI (MOOBIFI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Staked BIFI (MOOBIFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Исторический максимум: $ 512,27 $ 512,27 $ 512,27 Исторический минимум: $ 121,72 $ 121,72 $ 121,72 Текущая цена: $ 192,93 $ 192,93 $ 192,93 Узнайте больше о цене Staked BIFI (MOOBIFI)

Токеномика Staked BIFI (MOOBIFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Staked BIFI (MOOBIFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MOOBIFI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MOOBIFI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOOBIFI, изучите текущую цену MOOBIFI!

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