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Цена Staked Aave Balancer Pool Token (STKABPT)

USD

График цены Staked Aave Balancer Pool Token (STKABPT) в реальном времени

$0.302247
$0.302247$0.302247
-4.10%(1D)

Цена Staked Aave Balancer Pool Token (STKABPT) сегодня

Текущая цена Staked Aave Balancer Pool Token (STKABPT) сегодня составляет 0.302066 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена STKABPT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Staked Aave Balancer Pool Token:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.00 USD
- Изменение цены Staked Aave Balancer Pool Token в течение дня составляет -4.25%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Staked Aave Balancer Pool Token (STKABPT) - USD

За сегодня изменение цены Staked Aave Balancer Pool Token на USD составило $ -0.0134325889469264.
За последние 30 дней изменение цены Staked Aave Balancer Pool Token на USD составило $ -0.0518049231.
За последние 60 дней изменение цены Staked Aave Balancer Pool Token на USD составило $ -0.1041803885.
За последние 90 дней изменение цены Staked Aave Balancer Pool Token на USD составило $ +0.06305065153069036.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0134325889469264-4.25%
30 дней$ -0.0518049231-17.15%
60 дней$ -0.1041803885-34.48%
90 дней$ +0.06305065153069036+26.38%

Анализ цен Staked Aave Balancer Pool Token (STKABPT)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Staked Aave Balancer Pool Token: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.30066
$ 0.30066$ 0.30066

$ 0.321332
$ 0.321332$ 0.321332

$ 0.488268
$ 0.488268$ 0.488268

-0.09%

-4.25%

-9.72%

Рыночная информация Staked Aave Balancer Pool Token (STKABPT)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

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Что такое Staked Aave Balancer Pool Token (STKABPT)

Staked Aave Balancer Pool Token (stkABPT) is the claim token when staking the LP aBPT token on Aave.

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Источник Staked Aave Balancer Pool Token (STKABPT)

Официальный веб-сайт

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STKABPT на местную валюту

1 STKABPT к AUD
A$0.47726428
1 STKABPT к GBP
0.2416528
1 STKABPT к EUR
0.28998336
1 STKABPT к USD
$0.302066
1 STKABPT к MYR
RM1.34721436
1 STKABPT к TRY
10.88041732
1 STKABPT к JPY
¥46.22818064
1 STKABPT к RUB
29.15541032
1 STKABPT к INR
26.21630814
1 STKABPT к IDR
Rp4,951.90084704
1 STKABPT к PHP
17.56211724
1 STKABPT к EGP
￡E.15.2392297
1 STKABPT к BRL
R$1.73990016
1 STKABPT к CAD
C$0.42893372
1 STKABPT к BDT
36.68893636
1 STKABPT к NGN
454.2317475
1 STKABPT к UAH
12.59313154
1 STKABPT к VES
Bs18.12396
1 STKABPT к PKR
Rs84.27943466
1 STKABPT к KZT
152.86654062
1 STKABPT к THB
฿10.29138862
1 STKABPT к TWD
NT$9.91380612
1 STKABPT к CHF
Fr0.27488006
1 STKABPT к HKD
HK$2.35309414
1 STKABPT к MAD
.د.م3.02972198