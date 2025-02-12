Цена Staika (STIK)
Текущая цена Staika (STIK) сегодня составляет 4.57 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена STIK к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Staika:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 5.86M USD
- Изменение цены Staika в течение дня составляет +7.30%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Staika на USD составило $ +0.310982.
За последние 30 дней изменение цены Staika на USD составило $ +9.8537759610.
За последние 60 дней изменение цены Staika на USD составило $ +9.9189519300.
За последние 90 дней изменение цены Staika на USD составило $ +2.8380537796224245.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.310982
|+7.30%
|30 дней
|$ +9.8537759610
|+215.62%
|60 дней
|$ +9.9189519300
|+217.04%
|90 дней
|$ +2.8380537796224245
|+163.87%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Staika: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.75%
+7.30%
+0.77%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The Staika token is the governance token of the Staika project and the ticker is marked as STIK. STIK can be obtained by purchasing from a designated exchange or by swapping from a DEX(decentralized exchange) or Staika Wallet. The use cases of the Staika are as follows: - Means to receive benefits and rewards within the Staika platform - Payment methods avaiable within the various services provided by the Staika platform - Exchange (swap) means for other altcoins - Payment and exchange methods(swap) for Staika-based Altcoin
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|1 STIK к AUD
A$7.2206
|1 STIK к GBP
￡3.656
|1 STIK к EUR
€4.3872
|1 STIK к USD
$4.57
|1 STIK к MYR
RM20.3822
|1 STIK к TRY
₺164.6114
|1 STIK к JPY
¥699.3928
|1 STIK к RUB
₽441.0964
|1 STIK к INR
₹396.6303
|1 STIK к IDR
Rp74,918.0208
|1 STIK к PHP
₱265.6998
|1 STIK к EGP
￡E.230.5565
|1 STIK к BRL
R$26.3232
|1 STIK к CAD
C$6.4894
|1 STIK к BDT
৳555.0722
|1 STIK к NGN
₦6,872.1375
|1 STIK к UAH
₴190.5233
|1 STIK к VES
Bs274.2
|1 STIK к PKR
Rs1,275.0757
|1 STIK к KZT
₸2,312.7399
|1 STIK к THB
฿155.6999
|1 STIK к TWD
NT$149.9874
|1 STIK к CHF
Fr4.1587
|1 STIK к HKD
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