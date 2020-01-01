Токеномика Stacking DAO Stacked Stacks (STSTX) Откройте для себя ключевую информацию о Stacking DAO Stacked Stacks (STSTX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Stacking DAO Stacked Stacks (STSTX) Stacking DAO is a Liquid Stacking protocol that gives users an auto-compounding tokenized representation of stacked STX (stSTX). Stacking on the Stacks network can be complex, given that solo Stacking requires running a node and locking a minimum of ~90,000 STX. Moreover, Stacked tokens are locked for 2 weeks cycles even if performed via a community pool. Stacking DAO eliminates these issues through liquid stacking, and stSTX is already integrated with most DeFi apps in the Stacks ecosystem, unlocking more liquidity for the whole ecosystem. Официальный сайт: https://www.stackingdao.com/ Купить STSTX сейчас!

Токеномика и анализ цен Stacking DAO Stacked Stacks (STSTX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stacking DAO Stacked Stacks (STSTX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 58,62M $ 58,62M $ 58,62M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 42,47M $ 42,47M $ 42,47M Исторический максимум: $ 3,14 $ 3,14 $ 3,14 Исторический минимум: $ 0,357749 $ 0,357749 $ 0,357749 Текущая цена: $ 0,724421 $ 0,724421 $ 0,724421 Узнайте больше о цене Stacking DAO Stacked Stacks (STSTX)

Токеномика Stacking DAO Stacked Stacks (STSTX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Stacking DAO Stacked Stacks (STSTX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STSTX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STSTX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STSTX, изучите текущую цену STSTX!

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