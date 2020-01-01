Токеномика STACKER AI ($STACK) Откройте для себя ключевую информацию о STACKER AI ($STACK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о STACKER AI ($STACK) Stacker AI is a first-of-its-kind autonomous AI trading system that identifies opportunities and manages your positions for you. By analyzing chart patterns, tokenomics and market data to identify profitable trades, our ML protocol automatically adapts to market shifts, thus ensuring consistent profitability with minimal oversight. Официальный сайт: https://www.stackerai.capital/ Купить $STACK сейчас!

Токеномика и анализ цен STACKER AI ($STACK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене STACKER AI ($STACK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 183,64K $ 183,64K $ 183,64K Исторический максимум: $ 0,03848155 $ 0,03848155 $ 0,03848155 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00183638 $ 0,00183638 $ 0,00183638 Узнайте больше о цене STACKER AI ($STACK)

Токеномика STACKER AI ($STACK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики STACKER AI ($STACK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $STACK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $STACK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $STACK, изучите текущую цену $STACK!

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