Токеномика Stables Labs Staked USDX (SUSDX) Откройте для себя ключевую информацию о Stables Labs Staked USDX (SUSDX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Stables Labs Staked USDX (SUSDX) USDX (Website: usdx.money | Twitter: @StablesLabs) is a synthetic USD stablecoin designed to provide stability without relying on traditional banking infrastructure. Backed by delta-neutral positions across multiple exchanges, USDX seamlessly bridges the gap between DeFi, CeFi, and TradFi. It enables DeFi users to access traditional delta-neutral strategies executed in CeFi platforms. As a crypto-native stablecoin, USDX offers a scalable, censorship-resistant, and highly stable solution for users looking to navigate the world of decentralized finance with confidence. Официальный сайт: http://stableslabs.com Whitepaper: https://docs.usdx.money/ Купить SUSDX сейчас!

Токеномика и анализ цен Stables Labs Staked USDX (SUSDX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stables Labs Staked USDX (SUSDX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 721,03K $ 721,03K $ 721,03K Общее предложение: $ 663,76K $ 663,76K $ 663,76K Оборотное предложение: $ 663,76K $ 663,76K $ 663,76K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 721,03K $ 721,03K $ 721,03K Исторический максимум: $ 1,16 $ 1,16 $ 1,16 Исторический минимум: $ 0,980819 $ 0,980819 $ 0,980819 Текущая цена: $ 1,086 $ 1,086 $ 1,086 Узнайте больше о цене Stables Labs Staked USDX (SUSDX)

Токеномика Stables Labs Staked USDX (SUSDX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Stables Labs Staked USDX (SUSDX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SUSDX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SUSDX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SUSDX, изучите текущую цену SUSDX!

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