Токеномика Stability (STBL) Откройте для себя ключевую информацию о Stability (STBL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Stability (STBL) Stability: AI-Driven Asset Management Protocol Stability revolutionises DeFi by complex profitable yield strategies and utilising AI-driven tools to optimise returns for users across Sonic. Through its unique architecture, Stability rapidly deploys automated asset management solutions, offering seamless portfolio optimisation for everyone. Empowered by smart contracts, Stability employs a set of investment strategies that automatically amplify user rewards across diverse liquidity pools, automated market making projects, and other lucrative yield farming avenues within the DeFi ecosystem. Официальный сайт: https://stability.farm/ Whitepaper: https://stabilitydao.gitbook.io/stability/stability-dao/gems Купить STBL сейчас!

Токеномика и анализ цен Stability (STBL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stability (STBL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 604,31K $ 604,31K $ 604,31K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 10,03M $ 10,03M $ 10,03M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,03M $ 6,03M $ 6,03M Исторический максимум: $ 0,121797 $ 0,121797 $ 0,121797 Исторический минимум: $ 0,055804 $ 0,055804 $ 0,055804 Текущая цена: $ 0,060262 $ 0,060262 $ 0,060262 Узнайте больше о цене Stability (STBL)

Токеномика Stability (STBL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Stability (STBL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STBL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STBL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STBL, изучите текущую цену STBL!

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