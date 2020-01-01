Токеномика Stabby Duck ($STABBY) Откройте для себя ключевую информацию о Stabby Duck ($STABBY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Stabby Duck ($STABBY) Stabby Duck is a vibrant meme token built on the Solana blockchain, aiming to create a fun and engaging community within the cryptocurrency space. With its quirky branding and playful ethos, Stabby Duck invites users to join a lively ecosystem where humor meets innovation. The project focuses on fostering community involvement and exploring unique applications in decentralized finance (DeFi). As it strives to become one of the leading meme tokens, Stabby Duck emphasizes creativity and connection among its supporters. Официальный сайт: https://www.stabbyduck.com/ Whitepaper: https://www.stabbyduck.com/ Купить $STABBY сейчас!

Токеномика и анализ цен Stabby Duck ($STABBY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stabby Duck ($STABBY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 16,39K $ 16,39K $ 16,39K Общее предложение: $ 699,89M $ 699,89M $ 699,89M Оборотное предложение: $ 699,89M $ 699,89M $ 699,89M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,39K $ 16,39K $ 16,39K Исторический максимум: $ 0,00197888 $ 0,00197888 $ 0,00197888 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Stabby Duck ($STABBY)

Токеномика Stabby Duck ($STABBY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Stabby Duck ($STABBY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $STABBY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $STABBY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $STABBY, изучите текущую цену $STABBY!

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