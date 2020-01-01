Токеномика SquaresAI (SQUARES)

Токеномика SquaresAI (SQUARES)

Откройте для себя ключевую информацию о SquaresAI (SQUARES), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SquaresAI (SQUARES)

Squares AI by SquaresLabs is a platform designed to democratize artificial intelligence by enabling seamless creation, customization and deployment of AI models without requiring coding expertise.

Leveraging a sophisticated integration of decentralized computing resources and blockchain technology, Squares AI empowers individuals and businesses to harness the potential of AI for real-world applications across diverse industries. The platform's unique architecture and advanced tools redefine accessibility, scalability and monetization in the AI landscape.

Официальный сайт:
https://squareslabs.ai

Токеномика и анализ цен SquaresAI (SQUARES)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SquaresAI (SQUARES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 8,71K
$ 8,71K$ 8,71K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 56,60M
$ 56,60M$ 56,60M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 15,38K
$ 15,38K$ 15,38K
Исторический максимум:
$ 0,02413775
$ 0,02413775$ 0,02413775
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00015384
$ 0,00015384$ 0,00015384

Токеномика SquaresAI (SQUARES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SquaresAI (SQUARES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SQUARES, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SQUARES.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SQUARES, изучите текущую цену SQUARES!

Прогноз цены SQUARES

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.