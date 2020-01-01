Токеномика SQRBIT (SQRB) Откройте для себя ключевую информацию о SQRBIT (SQRB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SQRBIT (SQRB) SQRBIT transforms real estate investing with tokenization, allowing fractional ownership in high-value residential, commercial, retail, and land properties. As an RWA platform, SQRBIT bridges the gap between traditional real estate and the digital asset world. Join the future of tokenized property investment with SQRBIT. The global real estate market represents an immense $325 trillion dollars, and SQRBIT allows you to own fractional ownership in high-value residentials, commercial, stores and land properties. You can easily buy and sell fractional ownership in our growing real estate portfolio through tokenization, enabling you to enjoy the benefits of ownership without any hassle. Let's Tokenize Every Square Foot with SQRBIT! Официальный сайт: https://www.sqrbit.com Whitepaper: https://sqrbit.com/whitepaper/ Купить SQRB сейчас!

Токеномика и анализ цен SQRBIT (SQRB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SQRBIT (SQRB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 23,81K $ 23,81K $ 23,81K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 3,40B $ 3,40B $ 3,40B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 70,02K $ 70,02K $ 70,02K Исторический максимум: $ 0,107605 $ 0,107605 $ 0,107605 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене SQRBIT (SQRB)

Токеномика SQRBIT (SQRB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SQRBIT (SQRB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SQRB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SQRB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SQRB, изучите текущую цену SQRB!

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