Токеномика SpunkySDX (SSDX)
Информация о SpunkySDX (SSDX)
SpunkySDX is a meme token that uses AI to track asset from decentralized exchanges to centralize exchanges. Equipped with real-world utilities with practical applications in the crypto space. Key Features: Asset tracking: On chain Asset tracking, Never loss your asset to scammers with this utility. spunky chatbot: Give accurate information about anything crypto and help users make informed decisions. Staking & Governance: Earn rewards through staking and participate in community decisions. Achievements: Smart Contracts audited by certik and core team KYCed Strong backers and partners (Secured interface, Urolife, IT desk Africa, Coinstore, Xrader, P2B, Crypto rank). Summary: SpunkySDX brings utility and community value to the meme coin space, With a strong focus on security, transparency, and community involvement, SpunkySDX offers a unique space where users can engage, earn, and grow together.
Токеномика и анализ цен SpunkySDX (SSDX)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене SpunkySDX (SSDX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика SpunkySDX (SSDX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики SpunkySDX (SSDX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов SSDX, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов SSDX.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SSDX, изучите текущую цену SSDX!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.