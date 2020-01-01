Токеномика SpunkySDX (SSDX) Откройте для себя ключевую информацию о SpunkySDX (SSDX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SpunkySDX (SSDX) SpunkySDX is a meme token that uses AI to track asset from decentralized exchanges to centralize exchanges. Equipped with real-world utilities with practical applications in the crypto space. Key Features: Asset tracking: On chain Asset tracking, Never loss your asset to scammers with this utility. spunky chatbot: Give accurate information about anything crypto and help users make informed decisions. Staking & Governance: Earn rewards through staking and participate in community decisions. Achievements: Smart Contracts audited by certik and core team KYCed Strong backers and partners (Secured interface, Urolife, IT desk Africa, Coinstore, Xrader, P2B, Crypto rank). Summary: SpunkySDX brings utility and community value to the meme coin space, With a strong focus on security, transparency, and community involvement, SpunkySDX offers a unique space where users can engage, earn, and grow together. Официальный сайт: https://spunkysdx.io Whitepaper: https://spunkysdx.io/assets/Spunky_SDK_WhitePaper.pdf Купить SSDX сейчас!

Токеномика и анализ цен SpunkySDX (SSDX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SpunkySDX (SSDX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,23M $ 1,23M $ 1,23M Общее предложение: $ 500,00B $ 500,00B $ 500,00B Оборотное предложение: $ 500,00B $ 500,00B $ 500,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,23M $ 1,23M $ 1,23M Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене SpunkySDX (SSDX)

Токеномика SpunkySDX (SSDX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SpunkySDX (SSDX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SSDX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SSDX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SSDX, изучите текущую цену SSDX!

Прогноз цены SSDX Хотите узнать, куда может двигаться SSDX? Наша страница прогноза цены SSDX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SSDX прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!