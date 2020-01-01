Токеномика SpunkySDX (SSDX)

Токеномика SpunkySDX (SSDX)

Откройте для себя ключевую информацию о SpunkySDX (SSDX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о SpunkySDX (SSDX)

SpunkySDX is a meme token that uses AI to track asset from decentralized exchanges to centralize exchanges. Equipped with real-world utilities with practical applications in the crypto space. Key Features: Asset tracking: On chain Asset tracking, Never loss your asset to scammers with this utility. spunky chatbot: Give accurate information about anything crypto and help users make informed decisions. Staking & Governance: Earn rewards through staking and participate in community decisions. Achievements: Smart Contracts audited by certik and core team KYCed Strong backers and partners (Secured interface, Urolife, IT desk Africa, Coinstore, Xrader, P2B, Crypto rank). Summary: SpunkySDX brings utility and community value to the meme coin space, With a strong focus on security, transparency, and community involvement, SpunkySDX offers a unique space where users can engage, earn, and grow together.

Официальный сайт:
https://spunkysdx.io
Whitepaper:
https://spunkysdx.io/assets/Spunky_SDK_WhitePaper.pdf

Токеномика и анализ цен SpunkySDX (SSDX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SpunkySDX (SSDX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,23M
$ 1,23M$ 1,23M
Общее предложение:
$ 500,00B
$ 500,00B$ 500,00B
Оборотное предложение:
$ 500,00B
$ 500,00B$ 500,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,23M
$ 1,23M$ 1,23M
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика SpunkySDX (SSDX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SpunkySDX (SSDX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SSDX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SSDX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SSDX, изучите текущую цену SSDX!

Прогноз цены SSDX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.