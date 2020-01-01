Токеномика Spring Token (SPRING) Откройте для себя ключевую информацию о Spring Token (SPRING), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Spring Token (SPRING) The four Seasonal Tokens, Spring, Summer, Autumn and Winter, have been designed so that their prices will slowly oscillate around one another, providing investors with the opportunity to trade the more expensive tokens for the cheaper ones. This allows investors to continually increase the total number of tokens in their investment. The investment can grow in value even if the average price of the tokens doesn't change, because the number of tokens in the investment keeps growing. The tokens have been designed to separate the gambling and investing aspects of cryptocurrency trading. The changes in the relative prices are predictable, and so the opportunity to profit doesn't depend on speculation. Investors who trade tokens for more tokens don't risk a loss, measured in tokens, and they don't inflict a loss on other traders. Официальный сайт: https://www.seasonaltokens.org/ Купить SPRING сейчас!

Токеномика и анализ цен Spring Token (SPRING) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Spring Token (SPRING), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 24,69M $ 24,69M $ 24,69M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 68,24K $ 68,24K $ 68,24K Исторический максимум: $ 0,03531935 $ 0,03531935 $ 0,03531935 Исторический минимум: $ 0,00153149 $ 0,00153149 $ 0,00153149 Текущая цена: $ 0,00276197 $ 0,00276197 $ 0,00276197 Узнайте больше о цене Spring Token (SPRING)

Токеномика Spring Token (SPRING): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Spring Token (SPRING) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SPRING, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SPRING. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPRING, изучите текущую цену SPRING!

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