Токеномика Sports Bet (SBET)
Токеномика и анализ цен Sports Bet (SBET)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sports Bet (SBET), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о Sports Bet (SBET)
SBET aims to extend the experience of live streaming and betting for sports and e-sports through the metaverse.
The project aims to bring real-time streaming, real-time 3D content, and experience to almost every person connected to the internet in VR and AR.
In other words, the idea is to convert real-life sports events like a soccer match, into 3D and stream it on the metaverse with a lot more features! In addition, SBET offers a metaverse platform for a different audience and a decentralized betting protocol. Everything will be scalable.
The Sbetverse will allow gaming and streaming platforms to build their arenas, where gamers, athletes, sport associations or influencers can:
1 - Book a time slot to offer their streaming content, competitions, or metacasts.
2 - Create NFTs, which can also be used as betting assets, traded, or sold later.
3 - Engage community with custom ads, sell digital and physical goods.
4 - Create language specific virtual chat lounges and events.
5 - Create prizes that can be rewarded in form of tokens.
The SBET Project will also offer an fair, and straightforward solution for the sports betting community. The platform allows users to have more control over their own bets and transactions.
No customer identification process is required due to the way a blockchain works, and users can bet any amount. To avoid sensitive data collection, SBET will work with cryptocurrency only. All you will need to bet is a crypto wallet, like Metamask or Trust-Wallet.
Think of the SBET protocol as a Decentralized Autonomous Organization, leveraging Ethereum 2.0 scalability and speed and most important, the staking for token stability, offering interoperability between different technologies so, that users can interact with each other regardless of their platform.
The project counts on the community and investors for long-term growth, the community will decide what features and which sports are included first in the project. You are the target audience, therefore you have the voice!
Токеномика Sports Bet (SBET): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Sports Bet (SBET) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов SBET, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов SBET.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SBET, изучите текущую цену SBET!
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
