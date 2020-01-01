Токеномика Sports Analyst AI (SPORT) Откройте для себя ключевую информацию о Sports Analyst AI (SPORT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sports Analyst AI (SPORT) Staicy Sport is an AI Agent created within the Creator.Bid ecosystem. Staicy is a cutting-edge AI model providing you with hyper-accurate insights, commentary & predictions on your favorite sporting events! The sports betting industry has seen exponential growth in recent years, fueled by the rise of online betting platforms and increased accessibility. Despite this growth, many traditional betting models remain opaque, relying heavily on subjective analysis and outdated systems. AI Agent Staicy Sport addresses these challenges by introducing an innovative, AI-driven approach to sports betting. Официальный сайт: https://staicy.ai/ Whitepaper: https://staicysport.gitbook.io/staicysport Купить SPORT сейчас!

Токеномика и анализ цен Sports Analyst AI (SPORT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sports Analyst AI (SPORT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 783,58K $ 783,58K $ 783,58K Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 20,86M $ 20,86M $ 20,86M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 788,71K $ 788,71K $ 788,71K Исторический максимум: $ 0,06956 $ 0,06956 $ 0,06956 Исторический минимум: $ 0,02445018 $ 0,02445018 $ 0,02445018 Текущая цена: $ 0,03755745 $ 0,03755745 $ 0,03755745 Узнайте больше о цене Sports Analyst AI (SPORT)

Токеномика Sports Analyst AI (SPORT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sports Analyst AI (SPORT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SPORT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SPORT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPORT, изучите текущую цену SPORT!

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