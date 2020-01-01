Токеномика Spooky The Phantom (SPOOKY) Откройте для себя ключевую информацию о Spooky The Phantom (SPOOKY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Spooky The Phantom (SPOOKY) Spooky The Phantom $SPOOKY BOOO! Get ready to scare the ghost of the Bears past with Spooky The Phantom, now haunting the Phantom network! This spooktacular token is here to bring back the bull and that's no BULL! Meet Spooky, the mischievous twin of Phantom, haunting the Solana blockchain. He’s here to take over Solana meme season, don't ghost SPOOKY ;) Официальный сайт: https://spooky.vip/ Купить SPOOKY сейчас!

Токеномика и анализ цен Spooky The Phantom (SPOOKY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Spooky The Phantom (SPOOKY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 799,95B $ 799,95B $ 799,95B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,40M $ 2,40M $ 2,40M Исторический максимум: $ 0,00037654 $ 0,00037654 $ 0,00037654 Исторический минимум: $ 0,00000141 $ 0,00000141 $ 0,00000141 Текущая цена: $ 0,0000030 $ 0,0000030 $ 0,0000030 Узнайте больше о цене Spooky The Phantom (SPOOKY)

Токеномика Spooky The Phantom (SPOOKY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Spooky The Phantom (SPOOKY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SPOOKY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SPOOKY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPOOKY, изучите текущую цену SPOOKY!

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