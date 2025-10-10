Токеномика Splash Token (SPLASH)

Токеномика Splash Token (SPLASH)

Откройте для себя ключевую информацию о Splash Token (SPLASH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 09:24:56 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Splash Token (SPLASH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Splash Token (SPLASH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация: $ 410,52K
$ 410,52K
$ 410,52K$ 410,52K
Общее предложение: $ 1,00B
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение: $ 925,00M
$ 925,00M
$ 925,00M$ 925,00M
FDV (полностью разводненная стоимость): $ 443,81K
$ 443,81K
$ 443,81K$ 443,81K
Исторический максимум:
$ 0,0063972
$ 0,0063972$ 0,0063972
Исторический минимум: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,0004438
$ 0,0004438$ 0,0004438

Информация о Splash Token (SPLASH)

$SPLASH is a tap-to-earn gaming token on TON (The Open Network), developed by P00LS Games, a Web3 gaming publisher on Telegram. It is designed to reward players for in-game engagement, referrals, and ecosystem participation. Players earn $SPLASH through gameplay and can stake their tokens for additional rewards, increasing their airdrop multipliers and potential future earnings.

The token is distributed through a structured airdrop system spanning four phases over six months, with staking and liquidity incentives driving long-term value. $SPLASH also integrates farming on STON.fi, allowing users to provide liquidity and earn rewards. As the primary token for casual gaming within P00LS Games, it will serve as a foundational asset for future gaming tokens and reward mechanisms.

$SPLASH is tradable on decentralized and centralized exchanges (as of 3/7), with STON.fi and MEXC being the first official trading venues. The project emphasizes fair distribution, transparency, and sustainable token utility within the broader P00LS Games ecosystem.

Официальный сайт:
https://p00ls.games/
Whitepaper:
https://p00ls.notion.site/SPLASH-Whitepaper-1adcf604d5ce80548c9bd581d4ff694b

Токеномика Splash Token (SPLASH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Splash Token (SPLASH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SPLASH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SPLASH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPLASH, изучите текущую цену SPLASH!

Прогноз цены SPLASH

Хотите узнать, куда может двигаться SPLASH? Наша страница прогноза цены SPLASH объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

