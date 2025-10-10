Токеномика Splash Token (SPLASH)
Токеномика и анализ цен Splash Token (SPLASH)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Splash Token (SPLASH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о Splash Token (SPLASH)
$SPLASH is a tap-to-earn gaming token on TON (The Open Network), developed by P00LS Games, a Web3 gaming publisher on Telegram. It is designed to reward players for in-game engagement, referrals, and ecosystem participation. Players earn $SPLASH through gameplay and can stake their tokens for additional rewards, increasing their airdrop multipliers and potential future earnings.
The token is distributed through a structured airdrop system spanning four phases over six months, with staking and liquidity incentives driving long-term value. $SPLASH also integrates farming on STON.fi, allowing users to provide liquidity and earn rewards. As the primary token for casual gaming within P00LS Games, it will serve as a foundational asset for future gaming tokens and reward mechanisms.
$SPLASH is tradable on decentralized and centralized exchanges (as of 3/7), with STON.fi and MEXC being the first official trading venues. The project emphasizes fair distribution, transparency, and sustainable token utility within the broader P00LS Games ecosystem.
Токеномика Splash Token (SPLASH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Splash Token (SPLASH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов SPLASH, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов SPLASH.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPLASH, изучите текущую цену SPLASH!
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
