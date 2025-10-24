Что такое Splash Token (SPLASH)

$SPLASH is a tap-to-earn gaming token on TON (The Open Network), developed by P00LS Games, a Web3 gaming publisher on Telegram. It is designed to reward players for in-game engagement, referrals, and ecosystem participation. Players earn $SPLASH through gameplay and can stake their tokens for additional rewards, increasing their airdrop multipliers and potential future earnings. The token is distributed through a structured airdrop system spanning four phases over six months, with staking and liquidity incentives driving long-term value. $SPLASH also integrates farming on STON.fi, allowing users to provide liquidity and earn rewards. As the primary token for casual gaming within P00LS Games, it will serve as a foundational asset for future gaming tokens and reward mechanisms. $SPLASH is tradable on decentralized and centralized exchanges (as of 3/7), with STON.fi and MEXC being the first official trading venues. The project emphasizes fair distribution, transparency, and sustainable token utility within the broader P00LS Games ecosystem.

Источник Splash Token (SPLASH) Whitepaper Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Splash Token (SPLASH) Сколько стоит Splash Token (SPLASH) на сегодня? Актуальная цена SPLASH в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SPLASH в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SPLASH в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Splash Token? Рыночная капитализация SPLASH составляет $ 410,52K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SPLASH? Циркулирующее предложение SPLASH составляет 925,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) SPLASH? SPLASH достиг максимальной цены (ATH) в 0,0063972 USD . Какова была минимальная цена SPLASH за все время (ATL)? SPLASH достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов SPLASH? Объем торгов за последние 24 часа для SPLASH составляет -- USD . Вырастет ли SPLASH в цене в этом году? SPLASH может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SPLASH для более подробного анализа.

