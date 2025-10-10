Токеномика SPLASH AI (SPLASH) Откройте для себя ключевую информацию о SPLASH AI (SPLASH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен SPLASH AI (SPLASH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SPLASH AI (SPLASH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,10K $ 2,10K $ 2,10K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,10K $ 2,10K $ 2,10K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене SPLASH AI (SPLASH) Купить SPLASH сейчас!

Информация о SPLASH AI (SPLASH) Splash AI combines the strengths of AI-powered crypto analyst (@aixbt_agent) and investment DAO management (@Vader_AI_) while utilizing the innovative blockchain capabilities of the SUI Network. As the AIXBT of the SUI Network, SplashAI specializes in delivering crypto market intelligence, automating the tracking of market trends, interpreting data, and providing insights, narrative analysis, price data, and market trend predictions. As a financial agent akin to VaderAI, it will specialize in DAO asset management utilizing real-time market analysis to optimize investment strategies and build robust portfolios. Официальный сайт: https://splashai.io/ Whitepaper: https://splashai.io/

Токеномика SPLASH AI (SPLASH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SPLASH AI (SPLASH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SPLASH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SPLASH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPLASH, изучите текущую цену SPLASH!

Прогноз цены SPLASH Хотите узнать, куда может двигаться SPLASH? Наша страница прогноза цены SPLASH объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SPLASH прямо сейчас!

