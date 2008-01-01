Токеномика SpinDash (SPINDASH) Откройте для себя ключевую информацию о SpinDash (SPINDASH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SpinDash (SPINDASH) SpinDash was first introduced on Sonic's Degen Express launcher through a stealth launch. We are the first ever Decentralize Prediction Market on Sonic chain. We also offer a product called sonic333 which is basically an ODTE options mini-game. Players can choose if a token goes up or down in 3 minutes and 33 seconds. All bets are resolved through an LLM (AI). We aim to make a project that is truly decentralized, from tokenomics to our actual products. Официальный сайт: https://spindash.gg/ Whitepaper: https://spindash.gitbook.io/spindash-docs Купить SPINDASH сейчас!

Токеномика и анализ цен SpinDash (SPINDASH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SpinDash (SPINDASH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 13,85K $ 13,85K $ 13,85K Общее предложение: $ 933,42M $ 933,42M $ 933,42M Оборотное предложение: $ 683,98M $ 683,98M $ 683,98M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 18,91K $ 18,91K $ 18,91K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене SpinDash (SPINDASH)

Токеномика SpinDash (SPINDASH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SpinDash (SPINDASH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SPINDASH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SPINDASH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPINDASH, изучите текущую цену SPINDASH!

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