Цена Spherium (SPHRI)
Текущая цена Spherium (SPHRI) сегодня составляет 0.00680001 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена SPHRI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Spherium:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 9.98 USD
- Изменение цены Spherium в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Spherium на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Spherium на USD составило $ -0.0043007091.
За последние 60 дней изменение цены Spherium на USD составило $ +0.0082164881.
За последние 90 дней изменение цены Spherium на USD составило $ +0.00399836187609911.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ -0.0043007091
|-63.24%
|60 дней
|$ +0.0082164881
|+120.83%
|90 дней
|$ +0.00399836187609911
|+142.71%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Spherium: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
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-32.09%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Spherium offers a complete suite of financial services comprising of a universal wallet, token swap platform, money markets, and inter-blockchain liquidity transfer. Spherium will function as a global financial service provider, extending fundamental financial services to the unbanked.HyperSwap: Decentralized Asset Swap based on an automated market-making mechanismSphereComp: Decentralized money markets where investors can lend or borrow digital assets with interest rates determined by the law of supply and demandSpherium Wallet: Decentralized and Secure Wallet for Spherium products and ServicesSpherium provides a single platform for multi-asset, cross-chain swaps, crypto financing solutions, and cross-chain operability. Spherium introduces user-friendly interfaces, sophisticated financial services to the world of DeFi.Spherium is a leading fintech platform in the Decentralised Financial sector. Spherium unifies the current scattered DeFi landscape by creating a suite of financial services for a global audience.
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RM0.0303280446
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₺0.2449363602
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