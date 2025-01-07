Цена SphereSXS (SXS)
Текущая цена SphereSXS (SXS) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 4.75K USD. Цена SXS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка SphereSXS:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 173.09 USD
- Изменение цены SphereSXS в течение дня составляет +1.27%
- Оборотное предложение составляет 18.99M USD
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За сегодня изменение цены SphereSXS на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены SphereSXS на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены SphereSXS на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены SphereSXS на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+1.27%
|30 дней
|$ 0
|-16.85%
|60 дней
|$ 0
|+2.23%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен SphereSXS: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
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+1.27%
-1.93%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Sphere is a community first multi chain launchpad with over 2 years of experience in enabling dynamic new projects in the space to raise liquidity in a fair and decentralized manner. We currently support 7 of the leading chains, including being the exclusive launchpad for Mantle. Over the years our community has steadily grown in size and engagement and we now have a Community of over 350k and over 40k are successful KYCed. When we say we are community first, we mean it. We do not do whitelist spots based on who fills a form out first and we don’t operate high financial barriers to entry. Unlike traditional launchpads based on who clicks a button quickest, at Sphere we have built a platform which is equitable and fair for everyone. We have a specialized due diligence team that doesn't just do a deep dive into all projects that want to list with us, but we work with projects with potential to get them ready for IDO and launch. We have a robust refund policy in place that protects the community whilst helping the project future proof itself for listing and beyond.
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