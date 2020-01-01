Токеномика Speciex (SPEX) Откройте для себя ключевую информацию о Speciex (SPEX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Speciex (SPEX) The SPECIEX project is a decentralized infrastructure aimed at addressing scalability, interoperability, and liquidity fragmentation difficulties in the emerging decentralized finance (DeFi), metaverse, and non-fungible token (NFT) industries. The platform provides a well-chosen mix of features and innovations, and is being developed as a universal protocol for implementing future DeFi and NFT activities. The SPECIEX ecosystem has its native token, SPEX, on the Binance Smart Chain (BSC) protocol. The team behind the SPECIEX project is working towards making it simple for developers to use SPEX to build robust DeFi and NFT solutions and share the advantages with the rest of the cryptocurrency world. Beyond the SPECIEX project, the SPEX token has several use cases, including in-game purchases, credit card payments, travel arrangements, virtual gifts, NFTs, and charity donations. Официальный сайт: https://speciex.io/ Whitepaper: https://speciex.io/image/pdf/SpeciexWhite.pdf Купить SPEX сейчас!

Токеномика и анализ цен Speciex (SPEX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Speciex (SPEX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 412,95K $ 412,95K $ 412,95K Общее предложение: $ 1,50B $ 1,50B $ 1,50B Оборотное предложение: $ 251,25M $ 251,25M $ 251,25M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,47M $ 2,47M $ 2,47M Исторический максимум: $ 0,01629199 $ 0,01629199 $ 0,01629199 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00164362 $ 0,00164362 $ 0,00164362 Узнайте больше о цене Speciex (SPEX)

Токеномика Speciex (SPEX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Speciex (SPEX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SPEX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SPEX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPEX, изучите текущую цену SPEX!

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