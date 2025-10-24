Что такое Speak Ventures (SPEAK)

Speak Ventures develops tools for builders and traders, focusing on practical solutions that support activity in the Solana ecosystem. The expanding toolkit is designed to deliver utility across a wide range of onchain use cases, including token management and liquidity functions. As adoption increases, revenue generated from usage flows back into the ecosystem through structured $SPEAK token buybacks. Speak Ventures develops tools for builders and traders, focusing on practical solutions that support activity in the Solana ecosystem. The expanding toolkit is designed to deliver utility across a wide range of onchain use cases, including token management and liquidity functions. As adoption increases, revenue generated from usage flows back into the ecosystem through structured $SPEAK token buybacks.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Speak Ventures (SPEAK) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Speak Ventures (USD)

Сколько будет стоить Speak Ventures (SPEAK) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Speak Ventures (SPEAK) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Speak Ventures.

Проверьте прогноз цены Speak Ventures!

SPEAK на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Speak Ventures (SPEAK)

Понимание токеномики Speak Ventures (SPEAK) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SPEAK прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Speak Ventures (SPEAK) Сколько стоит Speak Ventures (SPEAK) на сегодня? Актуальная цена SPEAK в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SPEAK в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SPEAK в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Speak Ventures? Рыночная капитализация SPEAK составляет $ 37,76K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SPEAK? Циркулирующее предложение SPEAK составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) SPEAK? SPEAK достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена SPEAK за все время (ATL)? SPEAK достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов SPEAK? Объем торгов за последние 24 часа для SPEAK составляет -- USD . Вырастет ли SPEAK в цене в этом году? SPEAK может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SPEAK для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Speak Ventures (SPEAK)