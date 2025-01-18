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Цена SPDR Gold Shares Defichain (DGLD)

USD

График цены SPDR Gold Shares Defichain (DGLD) в реальном времени

$2,699.35
$2,699.35$2,699.35
+29,379.40%(1D)

Цена SPDR Gold Shares Defichain (DGLD) сегодня

Текущая цена SPDR Gold Shares Defichain (DGLD) сегодня составляет 2,699.35 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена DGLD к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка SPDR Gold Shares Defichain:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.15K USD
- Изменение цены SPDR Gold Shares Defichain в течение дня составляет +29,379.45%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели SPDR Gold Shares Defichain (DGLD) - USD

За сегодня изменение цены SPDR Gold Shares Defichain на USD составило $ +2,690.2.
За последние 30 дней изменение цены SPDR Gold Shares Defichain на USD составило $ +560,022.6431095200.
За последние 60 дней изменение цены SPDR Gold Shares Defichain на USD составило $ +306.2345091250.
За последние 90 дней изменение цены SPDR Gold Shares Defichain на USD составило $ +2,678.931459478117416.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +2,690.2+29,379.45%
30 дней$ +560,022.6431095200+20,746.57%
60 дней$ +306.2345091250+11.34%
90 дней$ +2,678.931459478117416+13,120.09%

Анализ цен SPDR Gold Shares Defichain (DGLD)

Ознакомьтесь с последним анализом цен SPDR Gold Shares Defichain: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 9.15
$ 9.15$ 9.15

$ 2,701.23
$ 2,701.23$ 2,701.23

$ 9,999.49
$ 9,999.49$ 9,999.49

--

+29,379.45%

+37,464.08%

Рыночная информация SPDR Gold Shares Defichain (DGLD)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.15K
$ 1.15K$ 1.15K

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Источник SPDR Gold Shares Defichain (DGLD)

Официальный веб-сайт

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