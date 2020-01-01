Токеномика Spatial Computing (CMPT) Откройте для себя ключевую информацию о Spatial Computing (CMPT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Spatial Computing (CMPT) Every 8 hours, fees generated from volume on uniswap v3 are collected and COMPUTE is called COMPUTE claims fees, BUYS CMPT tokens from the market and BURNS them forever COMPUTE claims fees, BUYS CMPT tokens from the market and BURNS COMPUTE claims fees, BUYS CMPT tokens from the market and BURNS COMPUTE claims fees, BUYS CMPT tokens from the market and BURNS COMPUTE claims fees, BUYS CMPT tokens from the market and BURNS COMPUTE claims fees, BUYS CMPT tokens from the market and BURNS COMPUTE claims fees, BUYS CMPT tokens from the market and BURNS COMPUTE claims fees, BUYS CMPT tokens from the market and BURNS COMPUTE claims fees, BUYS CMPT tokens from the market and BURNS them forever Официальный сайт: https://cmpt.space/ Whitepaper: https://mirror.xyz/0xFa333AB0cea771E2451807395eF56D54e443Ce7E/R8LK3Ony3Ibo3R1VNfVJMtc5C0tyqQ49VVCjpV6KSx4 Купить CMPT сейчас!

Токеномика и анализ цен Spatial Computing (CMPT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Spatial Computing (CMPT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 329,86K $ 329,86K $ 329,86K Исторический максимум: $ 27,26 $ 27,26 $ 27,26 Исторический минимум: $ 0,18915 $ 0,18915 $ 0,18915 Текущая цена: $ 0,329859 $ 0,329859 $ 0,329859 Узнайте больше о цене Spatial Computing (CMPT)

Токеномика Spatial Computing (CMPT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Spatial Computing (CMPT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CMPT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CMPT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CMPT, изучите текущую цену CMPT!

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