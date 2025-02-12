Цена Spatial Computing (CMPT)

USD

График цены Spatial Computing (CMPT) в реальном времени

$0.332194
$0.332194$0.332194
-3.90%(1D)

Цена Spatial Computing (CMPT) сегодня

Текущая цена Spatial Computing (CMPT) сегодня составляет 0.332557 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена CMPT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Spatial Computing:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 9.07K USD
- Изменение цены Spatial Computing в течение дня составляет -4.17%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

Получайте обновления в режиме реального времени по цене CMPT к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах CMPT.

Ценовые показатели Spatial Computing (CMPT) - USD

За сегодня изменение цены Spatial Computing на USD составило $ -0.0144751044381387.
За последние 30 дней изменение цены Spatial Computing на USD составило $ -0.2205456500.
За последние 60 дней изменение цены Spatial Computing на USD составило $ -0.2515080370.
За последние 90 дней изменение цены Spatial Computing на USD составило $ -1.1375980125328464.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0144751044381387-4.17%
30 дней$ -0.2205456500-66.31%
60 дней$ -0.2515080370-75.62%
90 дней$ -1.1375980125328464-77.37%

Анализ цен Spatial Computing (CMPT)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Spatial Computing: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.33075
$ 0.33075$ 0.33075

$ 0.352949
$ 0.352949$ 0.352949

$ 27.26
$ 27.26$ 27.26

+0.32%

-4.17%

-37.77%

Рыночная информация Spatial Computing (CMPT)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 9.07K
$ 9.07K$ 9.07K

0.00
0.00 0.00

Что такое Spatial Computing (CMPT)

Every 8 hours, fees generated from volume on uniswap v3 are collected and COMPUTE is called COMPUTE claims fees, BUYS CMPT tokens from the market and BURNS them forever COMPUTE claims fees, BUYS CMPT tokens from the market and BURNS COMPUTE claims fees, BUYS CMPT tokens from the market and BURNS COMPUTE claims fees, BUYS CMPT tokens from the market and BURNS COMPUTE claims fees, BUYS CMPT tokens from the market and BURNS COMPUTE claims fees, BUYS CMPT tokens from the market and BURNS COMPUTE claims fees, BUYS CMPT tokens from the market and BURNS COMPUTE claims fees, BUYS CMPT tokens from the market and BURNS COMPUTE claims fees, BUYS CMPT tokens from the market and BURNS them forever

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Spatial Computing (CMPT)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Spatial Computing (CMPT)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

CMPT на местную валюту

1 CMPT к AUD
A$0.52544006
1 CMPT к GBP
0.2660456
1 CMPT к EUR
0.31925472
1 CMPT к USD
$0.332557
1 CMPT к MYR
RM1.48320422
1 CMPT к TRY
11.97870314
1 CMPT к JPY
¥50.84131416
1 CMPT к RUB
32.10172721
1 CMPT к INR
28.86262203
1 CMPT к IDR
Rp5,451.75322608
1 CMPT к PHP
19.34484069
1 CMPT к EGP
￡E.16.78082622
1 CMPT к BRL
R$1.91552832
1 CMPT к CAD
C$0.47223094
1 CMPT к BDT
40.39237322
1 CMPT к NGN
500.08258875
1 CMPT к UAH
13.86430133
1 CMPT к VES
Bs19.95342
1 CMPT к PKR
Rs92.78672857
1 CMPT к KZT
168.29712099
1 CMPT к THB
฿11.32356585
1 CMPT к TWD
NT$10.91119517
1 CMPT к CHF
Fr0.30262687
1 CMPT к HKD
HK$2.59061903
1 CMPT к MAD
.د.م3.33554671