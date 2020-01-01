Токеномика Sparko (SPARKO) Откройте для себя ключевую информацию о Sparko (SPARKO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sparko (SPARKO) Meet Sparko Coin, the crypto token paying homage to the legend of the loyal mechanical marvel. Sparko Coin’s origins trace back to the tale of the groundbreaking creation unveiled in 1940 by Westinghouse. Inspired by the unwavering loyalty and companionship of Sparko, the token embodies the spirit of steadfast support within the crypto community. With a symbolic representation of Sparko's sleek chrome exterior and loyal electronic eyes, the token's design echoes the beloved pet's iconic features. The community around Sparko Coin is reminiscent of the adventures embarked upon by Richard and Sparko, as members join together in the pursuit of innovation and camaraderie. However, Sparko Coin's narrative doesn't just dwell on the tragedy but rather highlights the legacy left behind. Much like the memories of the pioneering robotic companion, Sparko Coin stands as a reminder of the loyalty and dedication within the crypto world. Its story underlines the importance of community support and resilience in the face of challenges. This meme token is more than just a digital asset; it represents the fusion of technology and human emotions, symbolizing loyalty, support, and the strength of shared experiences within the crypto landscape. Официальный сайт: https://officialsparko.com Купить SPARKO сейчас!

Токеномика и анализ цен Sparko (SPARKO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sparko (SPARKO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 22,70K $ 22,70K $ 22,70K Исторический максимум: $ 3,55 $ 3,55 $ 3,55 Исторический минимум: $ 0,01647069 $ 0,01647069 $ 0,01647069 Текущая цена: $ 0,02269586 $ 0,02269586 $ 0,02269586 Узнайте больше о цене Sparko (SPARKO)

Токеномика Sparko (SPARKO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sparko (SPARKO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SPARKO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SPARKO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPARKO, изучите текущую цену SPARKO!

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