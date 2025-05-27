Цена Spare Parts Universe (SPU)
Текущая цена Spare Parts Universe (SPU) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 146,27K USD. Цена SPU к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Spare Parts Universe:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Spare Parts Universe в течение дня составляет -1,07%
- Оборотное предложение составляет 1,00B USD
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За сегодня изменение цены Spare Parts Universe на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Spare Parts Universe на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Spare Parts Universe на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Spare Parts Universe на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-1,07%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Spare Parts Universe: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0,47%
-1,07%
+7,53%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Art is the main focus, Spare Parts Universe consists of hand crafted art pieces made from "spare parts" which have turned into an animated cartoon show and clothing line based off the art, and nfts are in the works for each sculpture and original music and animated music videos. Oliver Sparks is the main developer and artist but he has a team of people helping him. he is very passionate about his art and a friendly guy who engages with the community every day in the telegram since the coin launched there is only about 600 people in there but it is very active everyday no matter the market conditions. its not people looking to make a quick flip on a dumb meme. i highly suggest taking a quick look at the twitter / X account to see the sculpture's and animations
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