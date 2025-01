Что такое SpaceMine (MINE)

SPACE MINE is a service that makes solar planets metaverse, mines exist on each planet, and mines mineral resources in mines. Mining (mines) are made into NFTs, general users mine in the mine in the metaverse, mined minerals can be swapped with SpaceMine's tokens ("MINE"), and swapped tokens are cashed in listed exchanges.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник SpaceMine (MINE) Официальный веб-сайт