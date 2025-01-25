Цена SpaceM Token (SPACEM)
Текущая цена SpaceM Token (SPACEM) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена SPACEM к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка SpaceM Token:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 141.80K USD
- Изменение цены SpaceM Token в течение дня составляет -3.59%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене SPACEM к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах SPACEM.
За сегодня изменение цены SpaceM Token на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены SpaceM Token на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены SpaceM Token на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены SpaceM Token на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-3.59%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен SpaceM Token: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-1.52%
-3.59%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
SpaceM is a revolutionary ecosystem built on the Avalanche blockchain, designed to merge the worlds of gaming, social interaction, and crypto education within one cohesive platform. At its core is the $SPACEM token, a multifaceted digital asset generated through unique NFT nodes that fuel engagement and participation across the platform’s various applications. In the SpaceM ecosystem, users are encouraged to explore an interconnected set of experiences, including play-to-earn gaming, content sharing on social media, and access to a comprehensive Learn-to-Earn, educational platform. Each component works in synergy to create an environment that prioritizes user experience, community development, and value generation. Key areas: Inclusive Gaming with Play-to-Earn Community-Centric Social Media SPACEM Academy AI Meme Generator Newsletter on X.com
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 SPACEM к AUD
A$--
|1 SPACEM к GBP
￡--
|1 SPACEM к EUR
€--
|1 SPACEM к USD
$--
|1 SPACEM к MYR
RM--
|1 SPACEM к TRY
₺--
|1 SPACEM к JPY
¥--
|1 SPACEM к RUB
₽--
|1 SPACEM к INR
₹--
|1 SPACEM к IDR
Rp--
|1 SPACEM к PHP
₱--
|1 SPACEM к EGP
￡E.--
|1 SPACEM к BRL
R$--
|1 SPACEM к CAD
C$--
|1 SPACEM к BDT
৳--
|1 SPACEM к NGN
₦--
|1 SPACEM к UAH
₴--
|1 SPACEM к VES
Bs--
|1 SPACEM к PKR
Rs--
|1 SPACEM к KZT
₸--
|1 SPACEM к THB
฿--
|1 SPACEM к TWD
NT$--
|1 SPACEM к CHF
Fr--
|1 SPACEM к HKD
HK$--
|1 SPACEM к MAD
.د.م--