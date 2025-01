Что такое Space Misfits (SMCW)

Space Misfits brings an exciting and intense action space game to the blockchain. Explore new worlds, battle it out for scarce resources, build your fleet and earn a fortune in space.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Space Misfits (SMCW) Официальный веб-сайт