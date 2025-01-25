Цена Space Guild Diamond Token (DNT)

USD

График цены Space Guild Diamond Token (DNT) в реальном времени

$0.03068811
$0.03068811$0.03068811
-0.10%(1D)

Цена Space Guild Diamond Token (DNT) сегодня

Текущая цена Space Guild Diamond Token (DNT) сегодня составляет 0.03068811 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена DNT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Space Guild Diamond Token:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 86.54 USD
- Изменение цены Space Guild Diamond Token в течение дня составляет -0.12%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Space Guild Diamond Token (DNT) - USD

За сегодня изменение цены Space Guild Diamond Token на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Space Guild Diamond Token на USD составило $ +0.0002981994.
За последние 60 дней изменение цены Space Guild Diamond Token на USD составило $ +0.0027660758.
За последние 90 дней изменение цены Space Guild Diamond Token на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0.12%
30 дней$ +0.0002981994+0.97%
60 дней$ +0.0027660758+9.01%
90 дней$ 0--

Анализ цен Space Guild Diamond Token (DNT)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Space Guild Diamond Token: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.03067977
$ 0.03067977$ 0.03067977

$ 0.0307989
$ 0.0307989$ 0.0307989

$ 0.102468
$ 0.102468$ 0.102468

-0.35%

-0.12%

-3.21%

Рыночная информация Space Guild Diamond Token (DNT)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 86.54
$ 86.54$ 86.54

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Что такое Space Guild Diamond Token (DNT)

DNT token is launched successfully with MCAP above $ 2Million. Token is a part of space guild ecosystem that offers staking platform for all users and games. Staking dApp is live. Further the ecosystem will be adding more utilities.

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Источник Space Guild Diamond Token (DNT)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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1 DNT к TRY
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