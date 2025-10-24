Что такое Soulbucks (SBX)

Soulbound TV is a decentralized livestreaming and entertainment platform that integrates blockchain-based incentives for creators and viewers. Built on StreamFi and DeFi infrastructure, it allows users to earn Soulbucks (SBX) through tipping, in-stream engagement, and on-chain prediction participation. The platform supports livestreaming, community creation, gamified viewer interaction, and a tokenized XP system that tracks reputation and activity. Soulbound TV aims to give creators direct monetization tools and users meaningful on-chain engagement in a decentralized, creator-first ecosystem.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Soulbucks (SBX) Сколько стоит Soulbucks (SBX) на сегодня? Актуальная цена SBX в USD – 0,00015004 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SBX в USD? $ 0,00015004 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SBX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Soulbucks? Рыночная капитализация SBX составляет $ 19,27K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SBX? Циркулирующее предложение SBX составляет 128,41M USD . Какова была максимальная цена (ATH) SBX? SBX достиг максимальной цены (ATH) в 0,00791712 USD . Какова была минимальная цена SBX за все время (ATL)? SBX достиг минимальной цены (ATL) в 0,000040 USD . Каков объем торгов SBX? Объем торгов за последние 24 часа для SBX составляет -- USD . Вырастет ли SBX в цене в этом году? SBX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SBX для более подробного анализа.

