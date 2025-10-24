Текущая цена Soulbucks сегодня составляет 0,00015004 USD. Следите за обновлениями цены SBX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SBX прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Soulbucks сегодня составляет 0,00015004 USD. Следите за обновлениями цены SBX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SBX прямо сейчас на MEXC.

Цена Soulbucks (SBX)

$0,00015004
График цены Soulbucks (SBX) в реальном времени
2025-10-24

Информация о ценах Soulbucks (SBX) (USD)

$ 0,00013001
$ 0,00025003
$ 0,00013001
$ 0,00025003
$ 0,00791712
$ 0,000040
Текущая цена Soulbucks (SBX) составляет $0,00015004. За последние 24 часа SBX торговался в диапазоне от $ 0,00013001 до $ 0,00025003, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SBX за все время составляет $ 0,00791712, а минимальная – $ 0,000040.

Что касается краткосрочной динамики, SBX изменился на +0,00% за последний час, на -11,74% за 24 часа и на -11,76% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Soulbucks (SBX)

$ 19,27K
--
$ 150,04K
128,41M
1 000 000 000,0
Текущая рыночная капитализация Soulbucks составляет $ 19,27K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SBX составляет 128,41M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 150,04K.

История цен Soulbucks (SBX) в USD

За сегодня изменение цены Soulbucks на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Soulbucks на USD составило $ +0,0000000089.
За последние 60 дней изменение цены Soulbucks на USD составило $ -0,0000755444.
За последние 90 дней изменение цены Soulbucks на USD составило $ -0,004105014045915467.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-11,74%
30 дней$ +0,0000000089+0,01%
60 дней$ -0,0000755444-50,34%
90 дней$ -0,004105014045915467-96,47%

Что такое Soulbucks (SBX)

Soulbound TV is a decentralized livestreaming and entertainment platform that integrates blockchain-based incentives for creators and viewers. Built on StreamFi and DeFi infrastructure, it allows users to earn Soulbucks (SBX) through tipping, in-stream engagement, and on-chain prediction participation. The platform supports livestreaming, community creation, gamified viewer interaction, and a tokenized XP system that tracks reputation and activity. Soulbound TV aims to give creators direct monetization tools and users meaningful on-chain engagement in a decentralized, creator-first ecosystem.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Soulbucks (SBX)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Soulbucks (USD)

Сколько будет стоить Soulbucks (SBX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Soulbucks (SBX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Soulbucks.

Проверьте прогноз цены Soulbucks!

SBX на местную валюту

Токеномика Soulbucks (SBX)

Понимание токеномики Soulbucks (SBX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SBX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Soulbucks (SBX)

Сколько стоит Soulbucks (SBX) на сегодня?
Актуальная цена SBX в USD – 0,00015004 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SBX в USD?
Текущая цена SBX в USD составляет $ 0,00015004. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Soulbucks?
Рыночная капитализация SBX составляет $ 19,27K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SBX?
Циркулирующее предложение SBX составляет 128,41M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SBX?
SBX достиг максимальной цены (ATH) в 0,00791712 USD.
Какова была минимальная цена SBX за все время (ATL)?
SBX достиг минимальной цены (ATL) в 0,000040 USD.
Каков объем торгов SBX?
Объем торгов за последние 24 часа для SBX составляет -- USD.
Вырастет ли SBX в цене в этом году?
SBX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SBX для более подробного анализа.
