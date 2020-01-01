Токеномика SORA Synthetic USD (XSTUSD) Откройте для себя ключевую информацию о SORA Synthetic USD (XSTUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SORA Synthetic USD (XSTUSD) XSTUSD is an algorithmic stablecoin from the SORA (XOR) network. XST is a synthetic asset backed by a variable amount of XOR and pegged to a target index (e.g., a currency). XOR is minted/deminted to always guarantee the value of the pegged index. The first index implemented is linked to the value of DAI and is called XSTUSD. Официальный сайт: https://sora.org/ Купить XSTUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен SORA Synthetic USD (XSTUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SORA Synthetic USD (XSTUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,69M $ 1,69M $ 1,69M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 0,23 $ 0,23 $ 0,23 Исторический максимум: $ 2,33 $ 2,33 $ 2,33 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене SORA Synthetic USD (XSTUSD)

Токеномика SORA Synthetic USD (XSTUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SORA Synthetic USD (XSTUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XSTUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XSTUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XSTUSD, изучите текущую цену XSTUSD!

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