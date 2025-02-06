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Цена SORA Chameleon (KARMA)

USD

График цены SORA Chameleon (KARMA) в реальном времени

$853.32
$853.32$853.32
0.00%(1D)

Цена SORA Chameleon (KARMA) сегодня

Текущая цена SORA Chameleon (KARMA) сегодня составляет 853.32 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена KARMA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка SORA Chameleon:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.00 USD
- Изменение цены SORA Chameleon в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели SORA Chameleon (KARMA) - USD

За сегодня изменение цены SORA Chameleon на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены SORA Chameleon на USD составило $ 0.0000000000.
За последние 60 дней изменение цены SORA Chameleon на USD составило $ 0.0000000000.
За последние 90 дней изменение цены SORA Chameleon на USD составило $ +201.678684093503.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0.00000000000.00%
60 дней$ 0.00000000000.00%
90 дней$ +201.678684093503+30.95%

Анализ цен SORA Chameleon (KARMA)

Ознакомьтесь с последним анализом цен SORA Chameleon: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

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$ 1,310.86
$ 1,310.86$ 1,310.86

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Рыночная информация SORA Chameleon (KARMA)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

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Что такое SORA Chameleon (KARMA)

The KARMA token provides farming rewards to liquidity providers in the XOR-ETH pool on Polkaswap. By participating in liquidity provision for this pool, users are rewarded with KARMA, encouraging more liquidity in the Chameleon pools. KARMA also has a deflationary mechanism. During the initial mint, which ended on June 6th, 1 KARMA token was minted for every 10 million XOR burned. After this initial minting, the KARMA token becomes deflationary, with 1% of minted KXOR used to buy back and burn KARMA tokens.

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Источник SORA Chameleon (KARMA)

Официальный веб-сайт

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KARMA на местную валюту

1 KARMA к AUD
A$1,356.7788
1 KARMA к GBP
682.656
1 KARMA к EUR
819.1872
1 KARMA к USD
$853.32
1 KARMA к MYR
RM3,780.2076
1 KARMA к TRY
30,625.6548
1 KARMA к JPY
¥130,037.4348
1 KARMA к RUB
82,831.7724
1 KARMA к INR
74,716.6992
1 KARMA к IDR
Rp13,988,850.2208
1 KARMA к PHP
49,577.892
1 KARMA к EGP
￡E.42,939.0624
1 KARMA к BRL
R$4,949.256
1 KARMA к CAD
C$1,220.2476
1 KARMA к BDT
103,789.3116
1 KARMA к NGN
1,434,149.3244
1 KARMA к UAH
35,557.8444
1 KARMA к VES
Bs50,345.88
1 KARMA к PKR
Rs238,025.0808
1 KARMA к KZT
441,669.8988
1 KARMA к THB
฿28,825.1496
1 KARMA к TWD
NT$28,005.9624
1 KARMA к CHF
Fr767.988
1 KARMA к HKD
HK$6,638.8296
1 KARMA к MAD
.د.م8,550.2664