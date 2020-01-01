Токеномика Sophie Klein (KLEIN) Откройте для себя ключевую информацию о Sophie Klein (KLEIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sophie Klein (KLEIN) $KLEIN is an innovative digital platform that combines artificial intelligence with decentralized blockchain technology to redefine the way users interact with NFTs. By leveraging proprietary AI models and smart contracts, $KLEIN enables the creation of dynamic, adaptive NFTs that can evolve based on user interaction, preferences, and even external influences. This project aims to blur the lines between virtual and physical experiences, giving users an unprecedented level of personalization in the digital asset space. Официальный сайт: https://sophiaklein.xyz/ Купить KLEIN сейчас!

Токеномика и анализ цен Sophie Klein (KLEIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sophie Klein (KLEIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,57K $ 6,57K $ 6,57K Общее предложение: $ 999,01M $ 999,01M $ 999,01M Оборотное предложение: $ 999,01M $ 999,01M $ 999,01M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,57K $ 6,57K $ 6,57K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Sophie Klein (KLEIN)

Токеномика Sophie Klein (KLEIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sophie Klein (KLEIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KLEIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KLEIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KLEIN, изучите текущую цену KLEIN!

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