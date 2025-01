Что такое Sophie Klein (KLEIN)

$KLEIN is an innovative digital platform that combines artificial intelligence with decentralized blockchain technology to redefine the way users interact with NFTs. By leveraging proprietary AI models and smart contracts, $KLEIN enables the creation of dynamic, adaptive NFTs that can evolve based on user interaction, preferences, and even external influences. This project aims to blur the lines between virtual and physical experiences, giving users an unprecedented level of personalization in the digital asset space.

Источник Sophie Klein (KLEIN) Официальный веб-сайт