Токеномика Sonorc (SONORC) Откройте для себя ключевую информацию о Sonorc (SONORC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sonorc (SONORC) We are one of the top memecoin projects on Cronos blockchain. Currently sitting at $500K marketcap. Our holder base is almost 1,000 and growing. Официальный сайт: https://sonorc.xyz/ Whitepaper: https://sonorc.xyz/ Купить SONORC сейчас!

Токеномика и анализ цен Sonorc (SONORC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sonorc (SONORC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общее предложение: $ 69.42B $ 69.42B $ 69.42B Оборотное предложение: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 76.90K $ 76.90K $ 76.90K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Sonorc (SONORC)

Токеномика Sonorc (SONORC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sonorc (SONORC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SONORC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SONORC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SONORC, изучите текущую цену SONORC!

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