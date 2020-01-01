Токеномика Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) Откройте для себя ключевую информацию о Sono Pazzi Questi Romani (SPQR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) is a hilariously chaotic memecoin by MachiBigBrother, blending Roman history with modern crypto humor. Inspired by the iconic line “They’re crazy, these Romans!” from Asterix, SPQR thrives on pump.fun, delivering wild FOMO and meme-driven excitement. With a nod to Roman grandeur and a wink to crypto absurdity, it unites a community ready for legendary laughs and epic pumps. Официальный сайт: https://pump.fun/coin/H32RvrcA2tHipbXzaiEt8Dyr5u7GfnME6RcFDDWgpump Купить SPQR сейчас!

Токеномика и анализ цен Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sono Pazzi Questi Romani (SPQR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 33,92K $ 33,92K $ 33,92K Общее предложение: $ 999,14M $ 999,14M $ 999,14M Оборотное предложение: $ 999,14M $ 999,14M $ 999,14M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 33,92K $ 33,92K $ 33,92K Исторический максимум: $ 0,00074284 $ 0,00074284 $ 0,00074284 Исторический минимум: $ 0,0000258 $ 0,0000258 $ 0,0000258 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Sono Pazzi Questi Romani (SPQR)

Токеномика Sono Pazzi Questi Romani (SPQR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SPQR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SPQR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPQR, изучите текущую цену SPQR!

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