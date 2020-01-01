Токеномика Son of Brett (BRATT) Откройте для себя ключевую информацию о Son of Brett (BRATT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Son of Brett (BRATT) Bratt is the son of Brett who desires to follow his dad's footsteps in conquering the charts of the Base Network. Bratt, just like his dad, is a character oozing with so much personality. He is naughty, mischievous and sometimes crazy and wild, but his heart is always in the right place Официальный сайт: https://www.basedbratt.xyz/ Купить BRATT сейчас!

Токеномика и анализ цен Son of Brett (BRATT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Son of Brett (BRATT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,47K $ 21,47K $ 21,47K Исторический максимум: $ 0,115824 $ 0,115824 $ 0,115824 Исторический минимум: $ 0,00132744 $ 0,00132744 $ 0,00132744 Текущая цена: $ 0,00214665 $ 0,00214665 $ 0,00214665 Узнайте больше о цене Son of Brett (BRATT)

Токеномика Son of Brett (BRATT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Son of Brett (BRATT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BRATT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BRATT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BRATT, изучите текущую цену BRATT!

Прогноз цены BRATT Хотите узнать, куда может двигаться BRATT? Наша страница прогноза цены BRATT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BRATT прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!