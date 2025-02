Что такое SOMPS (SOMPS)

SOMPS is a memecoin deployed on the KRC-20 protocol built on Kaspa blockchain, the token was created to increase awareness and appreciation for the smallest Kaspa unit through a light-hearted approach, it is also designed as a tribute to Yonatan Sompolinsky, the founder of Kaspa. The token’s name, SOMPS, stands for sompi, which is the smallest unit of Kaspa, equivalent to 0.00000001 KAS. As a meme coin, SOMPS carries a playful spirit in the cryptocurrency world, emphasizing the cultural and historical significance of Kaspa’s foundational unit.

