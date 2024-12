Что такое Sombra (SMBR)

Community driven gaming studio empowering players through NFTs and reward based game play. Community led gaming studio with multiple companies supporting it and extensive Unreal and Hollywood VFX experience History of your project. Started in 2021 and built an NFT marketplace, NFT collection, AI pipelines, Unreal Engine game and more. What’s next for your project? Launching of our Unreal Engine game Toxic Twilight What can your token be used for? Trading, Staking, NFTs and in game use. Players can earn, leverage and steal SMBR in game as well as use it in our luxury shop to come for physical goods.

Источник Sombra (SMBR)