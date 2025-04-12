Цена Solv Protocol xSolvBTC (XSOLVBTC)
Текущая цена Solv Protocol xSolvBTC (XSOLVBTC) сегодня составляет 82,573 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 738.32M USD. Цена XSOLVBTC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Solv Protocol xSolvBTC:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Solv Protocol xSolvBTC в течение дня составляет +3.74%
- Оборотное предложение составляет 8.94K USD
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За сегодня изменение цены Solv Protocol xSolvBTC на USD составило $ +2,975.61.
За последние 30 дней изменение цены Solv Protocol xSolvBTC на USD составило $ -218.3064974000.
За последние 60 дней изменение цены Solv Protocol xSolvBTC на USD составило $ -12,312.6994917000.
За последние 90 дней изменение цены Solv Protocol xSolvBTC на USD составило $ -10,922.2230620738.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +2,975.61
|+3.74%
|30 дней
|$ -218.3064974000
|-0.26%
|60 дней
|$ -12,312.6994917000
|-14.91%
|90 дней
|$ -10,922.2230620738
|-11.68%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Solv Protocol xSolvBTC: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.00%
+3.74%
-0.94%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
SolvBTC.BBN is a yield-bearing token that represents staked SolvBTC plus all future Babylon staking rewards and Solv Points. As a liquid token, SolvBTC.BBN stays accessible across multiple networks and unlocks more DeFi yield opportunities. Solv Protocol is a Unified Bitcoin Liquidity Matrix, aimed at bridging Bitcoin's trillion-dollar economy to DeFi by unifying its fragmented liquidity through SolvBTC. SolvBTC provides Bitcoin holders with access to Liquid Staking Tokens, offering a simple and efficient way to earn yields on their Bitcoin across any chain. By staking with Solv, your Bitcoin remains liquid, allowing you to leverage a wide range of DeFi applications.
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৳10,035,096.69
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NT$2,672,888.01
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|1 XSOLVBTC к CHF
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